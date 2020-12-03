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Медицина в Украине никогда не была бесплатной, это лишь декларация – замминистра Микичак

Сумма, которая выделяется из госбюджета на украинскую медицину, не позволяет избавиться от доплат из кармана пациента, заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

Микичак: Процветают теневые платные услуги
Микичак: Процветают теневые платные услуги
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Бесплатной медицины в Украине нет, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 3 декабря.

"Это лишь декларация. Медицина в Украине никогда не была бесплатной. Стоимость медицинских услуг высокая, они финансируются из средств налогоплательщиков, но сумма, предусмотренная в бюджете государства на медицинскую отрасль, не позволяет избавиться от доплат из кармана пациента. Поэтому у нас не хватает средств на зарплату, на лекарства, на оборудование", – сказала она.

По словам замминистра, "параллельно процветают теневые платные услуги".

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников. Министр заявлял, что бюджет здравоохранения нужно увеличить на 57 млрд грн.

2 декабря Степанов заявил, что из-за недофинансирования медсистемы украинцы боятся ходить на исследования, чтобы не получать "чек за лечение" и не продавать, что у них есть.

Теги: медицина, госбюджет, зарплата, лекарства, лечение, Минздрав, финансирование, здравоохранение, Ирина Микичак
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