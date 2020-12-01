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Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что Минздрав просил заложить в госбюджете на медицину 296 млрд грн. Однако вместо этой цифры предусмотрели только 159 млрд грн.

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Степанов отметил, что предусмотренные бюджетом средства на закупку вакцины от COVID-19 в пять раз меньше, чем необходимо
Степанов отметил, что предусмотренные бюджетом средства на закупку вакцины от COVID-19 в пять раз меньше, чем необходимо
Фото: depositphotos.com

Бюджетную статью на здравоохранение необходимо увеличить минимум на 57 млрд грн, чтобы украинская система здравоохранения выстояла. Об этом 30 ноября в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Понятно, что мы считали разные варианты, чтобы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около еще 57 млрд грн", – сказал он.

Министр уточнил, что Минздрав просил заложить в госбюджете на медицину 296 млрд грн, из которых 225 млрд – это программа медицинских гарантий, 15,1 млрд грн – средства на закупку вакцины от COVID-19, а остальное – на инвестиционные проекты. В бюджете же вместо этой цифры предусмотрели только 159 млрд грн.

На брифинге 1 декабря Степанов также отметил, что предусмотренные бюджетом средства на закупку вакцины от COVID-19 в пять раз меньше, чем необходимо – 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд грн.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья также подчеркнули, что выделенных средств не хватит и на лечение пациентов с COVID-19. На это в бюджете предусмотрено 14,5 млрд грн, из-за чего уже во втором квартале придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение.

Теги: Украина, медицина, госбюджет, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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