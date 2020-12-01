Степанов объяснил, для чего Украине нужен трехнедельный локдаун

Трехнедельный локдаун в Украине нужен для того, чтобы сбалансировать нагрузку на медицинскую систему в период роста заболеваемости гриппом, объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Украине необходим трехнедельный локдаун – это поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Нам нужен трехнедельный локдаун. Почему трехнедельный? Тоже очень важная вещь. Потому что кроме ситуации, которая связана исключительно с COVID, у нас еще есть сезонная заболеваемость гриппом. У нас на конец января – начало февраля будет рост по гриппу. И у нас людей тоже надо госпитализировать, у них тоже пневмония. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с большим ростом заболевших COVID-19, а чтобы это у нас было сбалансировано вместе с теми цифрами, которые мы ожидаем по гриппу", – сказал Степанов.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только навынос.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.