ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Степанов объяснил, для чего Украине нужен трехнедельный локдаун

Трехнедельный локдаун в Украине нужен для того, чтобы сбалансировать нагрузку на медицинскую систему в период роста заболеваемости гриппом, объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ сообщают, что полный локдаун в Украине могут ввести с 24 декабря
СМИ сообщают, что полный локдаун в Украине могут ввести с 24 декабря
Фото: depositphotos.com

Украине необходим трехнедельный локдаун – это поможет сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Нам нужен трехнедельный локдаун. Почему трехнедельный? Тоже очень важная вещь. Потому что кроме ситуации, которая связана исключительно с COVID, у нас еще есть сезонная заболеваемость гриппом. У нас на конец января – начало февраля будет рост по гриппу. И у нас людей тоже надо госпитализировать, у них тоже пневмония. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с большим ростом заболевших COVID-19, а чтобы это у нас было сбалансировано вместе с теми цифрами, которые мы ожидаем по гриппу", – сказал Степанов.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только навынос.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Теги: грипп, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Очень сложно узнать". Поклонники обсуждают перемены во внешности Dzidzio
"Очень сложно узнать". Поклонники обсуждают перемены во внешности Dzidzio
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
Свитолина показала тренировку в зале
Свитолина показала тренировку в зале
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS