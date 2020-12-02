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"Надоело смотреть на тумбочку с лекарствами". Степанов заявил, что украинцы боятся идти на обследования

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что из-за недофинансирования медицинской системы страны пациенты вынуждены покупать лекарства за свой счет.

Степанов: Базовая вещь любой страны надлежащее финансирование системы здравоохранения
Степанов: Базовая вещь любой страны – надлежащее финансирование системы здравоохранения
Фото: moz.gov.ua

Украинцы вынуждены покупать лекарства за свой счет, заявил 2 декабря на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Во время своих многих посещений всех больниц мне просто надоело смотреть на тумбочку, на которой стоят лекарства человека, которые он принес с собой... потому что ему дали список, каких лекарств нет и что он должен докупить", – сказал он.

По словам министра, украинцы "иногда просто не идут обследоваться".

"Почему не идут обследоваться? Потому что они очень сильно боятся получить диагноз и потом получить чек за лечение. И потом иногда при тяжелых заболеваниях (таких как онкологические) начинать продавать все, что у них есть, чтобы просто выздороветь, чтобы просто жить. Это базовая потребность любого человека, это базовая вещь любой страны – надлежащее финансирование нашей системы здравоохранения", – объяснил Степанов.

Он отметил, что Минздрав рассчитал, что на 2021 год на здравоохранение необходимо выделить 296 млрд грн "без роскоши".

30 ноября Степанов говорил, что Минздрав просил заложить в госбюджете на медицину 296 млрд грн, но предусмотрели только 159 млрд грн.

На брифинге 1 декабря Степанов отмечал, что предусмотренные бюджетом средства на закупку вакцины от COVID-19 в пять раз меньше, чем необходимо – 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд грн.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья также подчеркнули, что выделенных средств не хватит и на лечение пациентов с COVID-19. На это в бюджете предусмотрено 14,5 млрд грн, из-за чего уже во втором квартале придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение.

Теги: медицина, здоровье, госбюджет, бюджет, лекарства, лечение, украинцы, Минздрав, Максим Степанов, больницы, финансирование, здравоохранение
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