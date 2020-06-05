Степанов считает, что его отставки хотят те, кому безразлична украинская медицина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал себя "неудобным министром", комментируя инициативу представителей фракции "Голос" по сбору подписей за его отставку.

Степанов считает себя "достаточно неудобным министром" для инициаторов его отставки, потому что "не готов продолжать политику разрушения" украинской медицины Фото: kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что его отставки хотят те народные депутаты, которым "безразлична украинская медицина". Об этом он заявил 5 июня в интервью "Радіо Свобода", комментируя сбор подписей в Верховной Раде за его отставку, инициированный нардепами из фракции "Голос".

"Это желание фракции "Голос". Им, видимо, просто безразлична украинская медицина. Они хотят, чтобы была продолжена старая политика в отношении украинских врачей, украинских медиков. В частности, некоторые сегодняшние депутаты из фракции "Голос" имели к ней непосредственное отношение", – сказал Степанов.

Он считает себя "достаточно неудобным министром" для инициаторов отставки, потому что "не готов продолжать политику разрушения, которую они предлагали последние три – четыре года, и то, в каком состоянии была система здравоохранения".

Комментируя обвинения в некомпетентности, министр отметил: "Ну у нас много в стране так называемых экспертов, которые считают, что они компетентны во всем, начиная с землеустройства, археологии, медицины… Во всех вопросах".

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года со второй попытки (во время первого голосования за его назначение не хватило голосов).

До назначения в Кабмин он работал директором ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и был главой Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет, по специальности хирург.