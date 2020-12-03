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Вопросы кадров в Кабмине Рада может рассмотреть уже в следующем году – нардеп Кравчук

В декабре 2020 года Верховная Рада сосредоточится на голосовании за госбюджет и на решениях, связанных с Конституционным Судом, рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году
Кравчук: Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада не намерена рассматривать кадровые изменения в Кабмине до конца 2020 года. Об этом журналистам 3 декабря сказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году. В этом году надо сконцентрироваться на голосовании за бюджет, [...] на решениях, связанных с Конституционным Судом", – заявила она.

Кравчук допускает, что кадровые вопросы могут появиться, так как некоторые министерства возглавляют исполняющие обязанности.

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Министр заявил 26 ноября, что готовиться "дальше спасать страну и жизни граждан".

Также "Украинская правда" писала о возможном увольнении министра инфраструктуры Криклия. В министерстве это опровергали. Кроме этого, по данным "Украинской правды", в Офисе президента думают над увольнением министра обороны Андрея Тарана.

Теги: Верховная Рада, отставка, увольнение, Евгения Кравчук, Кабмин
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