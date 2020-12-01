Корниенко об отставке Степанова: Если сам захочет уйти, держать не будем

Для кадровых изменений в сфере здравоохранения сейчас не время, поскольку ситуация в стране критическая, считает лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью hromadske.

"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать не будем. Хотя 226 [голосов депутатов] на это тоже надо", – отметил он.

Глава партии не знает о намерениях внести в парламент решение об отставке Степанова.

"Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи", – сказал Корниенко.

Он добавил, что премьер может предложить уволить министров. Также они могут написать заявление по собственному желанию.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто дальше работает / не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет у нас никаких официальных документов, значит, они все продолжают работать", – пояснил глава "Слуги народа".

Сам Степанов 16 ноября заявлял, что у него не было разговоров об отставке с руководством страны. Фракция "Голос" 11 ноября выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня".

Степанова назначили министром здравоохранения 30 марта. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова.

"Украинская правда" 26 ноября со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру главного санврача Виктора Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым "слухи" о его отставке.