ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Корниенко об отставке Степанова: Если сам захочет уйти, держать не будем

Для кадровых изменений в сфере здравоохранения сейчас не время, поскольку ситуация в стране критическая, считает лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанова назначили министром здравоохранения 30 марта
Степанова назначили министром здравоохранения 30 марта
Фото: Максим Степанов / Facebook

Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью hromadske

"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать не будем. Хотя 226 [голосов депутатов] на это тоже надо", – отметил он.

Глава партии не знает о намерениях внести в парламент решение об отставке Степанова.

"Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи", – сказал Корниенко.

Он добавил, что премьер может предложить уволить министров. Также они могут написать заявление по собственному желанию.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто дальше работает / не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет у нас никаких официальных документов, значит, они все продолжают работать", – пояснил глава "Слуги народа".

Сам Степанов 16 ноября заявлял, что у него не было разговоров об отставке с руководством страны. Фракция "Голос" 11 ноября выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня".

Степанова назначили министром здравоохранения 30 марта. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. 

"Украинская правда" 26 ноября со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру главного санврача Виктора Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым "слухи" о его отставке.

Теги: правительство, Минздрав, увольнение, Максим Степанов, Слуга народа, Александр Корниенко, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Очень сложно узнать". Dzidzio показал, как выглядел раньше
"Очень сложно узнать". Dzidzio показал, как выглядел раньше
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
Свитолина показала тренировку в зале
Свитолина показала тренировку в зале
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS