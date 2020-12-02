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Ликвидация перекрестного субсидирования восстановит нормальную работу энергетики Украины – Wind Europe

Власти должны стабилизировать финансовую ситуацию на энергорынке, в частности, решив проблемы с расчетами, и одним из инструментов для этого является отказ от перекрестного субсидирования, отметил представитель Wind Europe Иван Пинеда.

Иван Пинеда: Государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и сократить ПСО
Иван Пинеда: Государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и сократить ПСО
Фото: glavcom.ua

Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии позволит стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике. Об этом заявил представитель Wind Europe Иван Пинеда в интервью изданию "Главком".

По его словам, власти должны стабилизировать финансовую ситуацию на энергорынке, в частности, решив проблемы с расчетами, и одним из инструментов для этого является отказ от перекрестного субсидирования.

"Чтобы справиться с финансовым кризисом на рынке электроэнергии, государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и сократить ПСО (ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии. – "Главком")", – сказал Пинеда.

Wind Europe – ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, она продвигает использование энергии ветра в Европе.

Последний раз цены на электроэнергию для населения в Украине пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

Теги: энергетика, цены, тарифы, электроэнергия, субсидии, Гарантированный покупатель
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