ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Уманский: Риск веерных отключений сегодня высок как никогда за последние десятилетия

Энергетическая система Украины находится на грани разбалансировки, заявил экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Экс-министр считает, что риск энергетического кризиса "слишком высок"
Экс-министр считает, что риск энергетического кризиса "слишком высок"
Фото: pixabay.com

Ситуация в электроэнергетической сфере Украины хуже, чем в теплоэнергетической. Такое мнение бывший министр финансов Украины Игорь Уманский выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"В электроэнергетике ситуация значительно хуже. Помимо того, что значительно растут цены на электричество как для промышленности, так и для населения, энергетическая система находится сейчас на грани разбалансировки. Риск веерных отключений на сегодняшний день высок как никогда за последние десятилетия", – сказал экс-министр.

По его словам, "проблематика, которая накопилась в энергетике, не решается почему-то".

"Мы довели "Энергоатом" (предприятие, которое было всегда достаточно прибыльным) до убытков. У них нет ресурсов для проведения плановых ремонтов и увеличения производственных мощностей. Во время отопительного сезона, когда объем потребления электричества увеличивается, у них нет возможности запускать атомные блоки", – объяснил Уманский.

Он считает, что риск энергетического кризиса "слишком высок".

"Почему власть закрывает на это глаза, можно только догадываться. Но для страны это очередная проблема, о которой нельзя не говорить", – подчеркнул Уманский.

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила его. В апреле 2020 года стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку экс-министра.

Теги: энергетика, промышленность, Игорь Уманский, электричество, кризис, Энергоатом, Алеся Бацман, убытки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS