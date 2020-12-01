Льготы на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии ухудшат финансовый кризис "Укрэнерго" – заявление EBA

По мнению представителей Европейской бизнес-ассоциации, предоставление льгот предприятиям "зеленой" металлургии увеличит задолженность перед компаниями, производящими электроэнергию из возобновляемых источников и повлечет для рынка энергетики негативные последствия.

По закону предприятия "зеленой" металлургии имеют льготы на тариф на электроэнергию, в частности, он не включает расходы оператора системы передачи энергии Фото: depositphotos.com

Введение льгот на электроэнергию для "зеленой" металлургии станет причиной углубления кризиса в государственной компании "Укрэнерго", об этом идет речь в обращении Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) в адрес министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, пишет "РБК-Украина".

В ЕВА напомнили, что "Укрэнерго" уже получила убытки на сумму более 28 млрд грн и сформировала задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. В ассоциации подчеркнули, что она выступает против принятия Кабмином постановления "Об утверждении порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" металлургии", проект которого предложило Минэкономразвития.

Агентство напомнило, что по закону предприятия "зеленой" металлургии имеют льготы на тариф на электроэнергию, в частности, он не включает расходы оператора системы передачи энергии.

Именно поступления от тарифа на услуги по передаче остаются основным ресурсом для уплаты производителям "зеленой" металлургии, заявили в ЕВА. По мнению авторов обращения, предоставление льгот предприятиям "зеленой" металлургии увеличит задолженность перед компаниями ВИЭ и повлечет для рынка энергетики негативные последствия.

"Представители комитета ассоциации не поддерживают внедрение указанного механизма, который может привести к недопоступлению средств от тарифа на передачу электроэнергии, что, в свою очередь, потенциально углубит кризис задолженности перед производителями в ВИЭ. Соответственно, ассоциация выступает против принятия проекта порядка с целью предотвращения вышеуказанных негативных последствий для отрасли", – сказано в письме.

В законе №810-Х, который был принят Радой как законопроект №3658, добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики. Автором поправок был нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании "Интерпайп". Об этом сообщал его коллега из фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

"Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегию его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского – $12–15 млн ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго", – писал Кучеренко.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию "Бизнес.Цензор" в сентябре этого года заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатят бизнес, школы, детсады и больницы. Он отметил, что в целом такое нововведение будет стоить около 100 млн грн.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня, а оплатят все остальные потребители", – подчеркнул Кудрицкий.