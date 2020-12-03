Еврокомиссия поддерживает инициативу Кабмина повысить тарифы на электроэнергию для населения впервые за четыре года

Больше нет уверенности в финансовой устойчивости государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергоатом", берущих на себя наибольшую нагрузку для покрытия убытков по поставке на электроэнергии для населения по цене ниже себестоимости, говорится в отчете Европейской комиссии.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия заявила, что заниженные тарифы на электроэнергию для населения, которые не покрывают затрат на ее производство и доставку, несут угрозу для стабильного состояния энергосистемы Украины. О б этом говорится в обнародованном 27 ноября отчете состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Больше нет уверенности в финансовой устойчивости государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергоатом", берущих на себя наибольшую нагрузку для покрытия убытков по поставке на электроэнергии для населения по цене ниже себестоимости", – говорится в отчете.

Именно эти компании несут наибольшие потери из-за существующего на украинском рынке кросс-субсидирования.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночной обоснованному уровню поддержал секретариат Энергетического сообщества ЕС.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час – на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.