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Нардеп Буймистер: Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, а перекладывает бремя на бизнес

Если бесконечно поднимать тариф на передачу электроэнергии, в Украине не останется потребителей и промышленности, заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Буймистер: Субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы
Буймистер: Субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы
Фото: Людмила Буймистер / YouTube

Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает проблему задолженности на энергорынке, правительство другие механизмы, которые нужно задействовать. Об этом изданию "ГОРДОН" заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Если мы будем бесконечно поднимать тариф на передачу, мы будем, как говорится, маскировать проблемы, потому что это не решает проблему, на рынке есть. И мы придем к тому, что у нас в стране не останется потребителей и не останется промышленности", – сказала Буймистер.

Депутат подчеркнула, что правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, а не перекладывать это бремя на бизнес и население повышением тарифа на передачу электроэнергии. В частности, законодательство предусматривает возможность предоставить государственные гарантии компании "Укрэнерго" для получения кредитов на погашение такой задолженности.

"Мы очень хотим услышать от правительства дорожную карту по выполнению этих рекомендаций, ведь речь идет о выделении дополнительных гарантий для государственных компаний, которые несут наибольшие убытки на сегодня на рынке, и речь идет о выпуске облигаций внутреннего госзайма для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников", – пояснила Буймистер.

Она напомнила, что в соответствии с законодательством в бюджете должны быть заложены средства на оплату 20% электроэнергии, производимой "зеленой" генерацией.

"Причем, на мой взгляд, 20% – это очень такая заниженная цифра, ведь я бы на самом деле говорила сегодня и о том, что субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы, каким образом компенсировать по сути субсидированные тарифы на электроэнергию для населения", – считает Буймистер.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября. 

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Теги: промышленность, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, субсидии, убытки, ОВГЗ, Людмила Буймистер
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