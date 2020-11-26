Повышать тарифы на передачу электроэнергии, перекладывая долги государства на предприятия, – недопустимо – эксперт

Обязательства погасить долг перед производителями "зеленой" электроэнергии взяло на себя государство и оно должно это сделать самостоятельно, а не за счет бизнеса, считает экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.

Сергей Грищенко: В первую очередь это бьет по ферросплавным и электрометаллургическим заводам Фото: logos-ukraine.com.ua

Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо, считает бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко. Об этом он сообщил в комментарии агентству "РБК-Украина".

Обязательства погасить долг перед производителями "зеленой" электроэнергии взяло на себя государство и оно должно это сделать самостоятельно, а не перекладывать решение проблемы на бизнес через повышение тарифа на передачу электроэнергии, считает эксперт.

"При формировании пакета законодательных и нормативных актов по "зеленым тарифам", как сейчас видно, были допущены перекосы, не учитывающие реальные финансовые возможности государства. Но перекладывание этих обязательств на предприятия недопустимо!" – подчеркнул Грищенко.

Для предприятий, которые потребляют много электроэнергии, в том числе металлургических, такое решение в сочетании с кризисом экономики может привести к массовому закрытию производства и увольнению сотрудников, добавил он.

"Металлурги всегда были против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию, особенно для предприятий, в структуре себестоимости продукции которых львиную долю занимает электроэнергия – ферросплавные и электрометаллургические заводы, в первую очередь это бьет по ним. Резервов там нет, а значит увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов, массового увольнения персонала", – сказал бывший первым замминистра промполитики.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.