Общественный совет при НКРЭКУ обвинил "Нафтогаз" в монополизме

У "Нафтогазу" есть эксклюзивная возможность покупать газ украинской добычи у своих же дочерних компаний – АО "Укргазвидобування" и АО "Чорноморнафтогаз" – по ценам ниже рыночных, на свободном рынке они газ не продают, отметил глава общественного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Василий Котко.

На розничном сегменте рынка сложилась ситуация, которая свидетельствует о ценовом демпинге со стороны НАК "Нафтогаз України", пишет Котко Фото: depositphotos.com

Члены общественного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), считают, что НАК "Нафтогаз України" злоупотребляет монопольным положением на рынке газа, пишут "Українські новини" со ссылкой на письмо главы совета Василия Котко.

"Два месяца работы розничного рынка природного газа продемонстрировали отрицательную практику, нивелирование реформаторских шагов государства по либерализации рынка. Это стало возможным из-за масштабной монополизации розничного рынка природного газа государственной компанией НАК "Нафтогаз України", – сказано в письме.

У "Нафтогазу" есть эксклюзивная возможность покупать газ украинской добычи у своих же дочерних компаний АО "Укргазвидобування" и АО "Чорноморнафтогаз" по ценам ниже рыночных, отметил Котко.

"Ценовые предложения поставщиков, реализующих природный газ конечному потребителю, напрямую зависят от объема товарных и ценовых предложений на оптовом рынке, который формируется из ресурса импортируемого и добытого в Украине природного газа. При этом доля импорта составляет около 30%, а собственной добычи – 70%, из которой более 73% добываемой дочерними компаниями НАК "Нафтогаз України" – AО "Укргазвидобування" и AО "Чорноморнафтогаз". После отмены ПСО в части домохозяйств и религиозных организаций AО "Укргазвидобування" и AО "Чорноморнафтогаз" продолжают реализацию газа исключительно своей материнской компании – НАК "Нафтогаз України" без поступления добычи газа этих компаний на свободный рынок. Цены, по которым осуществляется реализация породного газа государственными компаниями, значительно ниже цен конкурентного рынка, что приводит к финансовым потерям АО "Укргазвидобування" и AО "Чорноморнафтогаз" и тормозит дальнейшее развитие национальной газодобычи", – отмечает он в документе.

Котко добавил, что дочерняя компания НАК – ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз України", которая является поставщиком последней надежды, устанавливает демпинговые цены на газ.

"Ценовое предложение этого поставщика – 2711,86 грн/1 тыс. м³. При этом собственная наценка – 0%. Установление демпинговой цены поставщиком последней надежды является грубым нарушением ст. 15 закона Украины "О рынке природного газа", – пишет он. – Очевидно и то, что такое бесприбыльное ценовое предложение со стороны дочерней компании НАК "Нафтогаз України" не было бы возможным без монополии на ресурсы государственной добычи и свидетельствует о злоупотреблениях группой "Нафтогаз" своим монопольным положением на розничном рынке природного газа".

Котко обратил внимание, что НАК "Нафтогаз України" декларирует продажу газа на Украинской энергетической бирже, но доля продаваемых там ресурсов компании мизерна.

"Сейчас на розничном сегменте рынка сложилась ситуация, которая свидетельствует о ценовом демпинге со стороны НАК "Нафтогаз України", поскольку компания продает газ на бирже и промышленным потребителям по прямым договорам по реальным рыночным ценам (в октябре до 6,5 грн/м³), а как поставщик последней надежды – по значительно более низкой цене (5,5 грн/м³) и по еще более низкой цене (4,7 грн/м³) – для домохозяйств. Притом что большая часть населения Украины получает газ по цене около 6,4–6,5 грн/м³, кроме компании "Кировоградгаз", которая входит в группу "Нафтогаз України" и поставляет газ по 4,69 грн/м³", – сказано в письме главы общественного совета.

Он считает, что необходимо устранить дискриминацию на рынке и установить свободный доступ к ресурсам для всех участников, а также прозрачный механизм продажи газа, который добывают дочерние компании "Нафтогазу".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика.