Коболев объяснил, почему газсбыты продают населению газ на 30–40% дороже, чем "Нафтогаз"

Когда у крупного поставщика есть 8–9 млн инертных клиентов, которые зимой никуда от него не перейдут, он будет максимизировать маржу, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Андрей Коболев: Нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Высокая цена газа, который населению продают газсбыты, связана только с их желанием получить высокую маржу, заявил в эфире программы "Обратный отсчет" на "UA:Перший" председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Так он ответил на вопрос, почему между ценой "Нафтогазу України" и газсбытов группы Дмитрия Фирташа около 30–40% разницы.

"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8–9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – заявил он.

По словам Коболева, на цену не влияет то, у кого покупает газ поставщик услуги населению.

"Нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ. Более того, я проверял, есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для "Нафтогазу" плюс одна гривна, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз України".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика.