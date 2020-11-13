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"Нафтогаз" рассказал, сколько в Украине населенных пунктов осталось без тепла

НАК "Нафтогаз України" заявила, что за последние четыре месяца 93 компании ликвидировали долги за газ, но осталось еще 16 производителей тепла.

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"Нафтогаз" поднял цену газа для населения на 34,7%
"Нафтогаз" поднял цену газа для населения на 34,7%
Фото: EPA

Из-за долгов производителей тепла 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях остаются без отопления. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз України" 13 ноября.

Предприятия не выполнили ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО [публичных специальных обязательств]".

В "Нафтогазі" утверждают, что за последние четыре месяца 93 компании уже ликвидировали свои долги, но осталось еще 16 организаций.

Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина, заявили в "Нафтогазі". К ним принадлежит подписание договора с "Нафтогазом" и соблюдение одного из трех условий:

  • Расчеты более чем на 90% по заключенным договорам с НАК "Нафтогаз України", а для производителей, чьим имуществом управляет Фонд госимущества, – более чем на 60%.
  • Заключение и исполнение договора о реструктуризации долга за потребленный газ.
  • Представление и исполнение графика погашения задолженности с осуществлением текущих расчетов за потребленный газ.

Согласно списку "Нафтогазу", больше всего должников в Одесской (семь организаций) и Харьковской (четыре организации) областях.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика. По мнению главы "Нафтогазу України" Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была за последние три года, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.

С ноября "Нафтогаз" поднял цену газа для бытовых потребителей на 34,7%.

Теги: газ, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, Фонд госимущества, долги, население, цена на газ, Кабмин
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