"Нафтогаз" рассказал, сколько в Украине населенных пунктов осталось без тепла

НАК "Нафтогаз України" заявила, что за последние четыре месяца 93 компании ликвидировали долги за газ, но осталось еще 16 производителей тепла.

Из-за долгов производителей тепла 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях остаются без отопления. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз України" 13 ноября.

Предприятия не выполнили ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО [публичных специальных обязательств]".

В "Нафтогазі" утверждают, что за последние четыре месяца 93 компании уже ликвидировали свои долги, но осталось еще 16 организаций.

Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина, заявили в "Нафтогазі". К ним принадлежит подписание договора с "Нафтогазом" и соблюдение одного из трех условий:

Расчеты более чем на 90% по заключенным договорам с НАК "Нафтогаз України", а для производителей, чьим имуществом управляет Фонд госимущества, – более чем на 60%.

Заключение и исполнение договора о реструктуризации долга за потребленный газ.

Представление и исполнение графика погашения задолженности с осуществлением текущих расчетов за потребленный газ.

Согласно списку "Нафтогазу", больше всего должников в Одесской (семь организаций) и Харьковской (четыре организации) областях.