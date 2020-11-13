"Нафтогаз" рассказал, сколько в Украине населенных пунктов осталось без тепла

Из-за долгов производителей тепла 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Луганской и Одесской областях остаются без отопления. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз України" 13 ноября.
Предприятия не выполнили ни одного из требований для получения газа в рамках ПСО [публичных специальных обязательств]".
В "Нафтогазі" утверждают, что за последние четыре месяца 93 компании уже ликвидировали свои долги, но осталось еще 16 организаций.
Обязательные условия поставки газа предусмотрены постановлением Кабмина, заявили в "Нафтогазі". К ним принадлежит подписание договора с "Нафтогазом" и соблюдение одного из трех условий:
Согласно списку "Нафтогазу", больше всего должников в Одесской (семь организаций) и Харьковской (четыре организации) областях.
С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа и население может свободно менять поставщика. По мнению главы "Нафтогазу України" Андрея Коболева, сегодня компания предлагает газ по цене ниже, чем она была за последние три года, и до 40% дешевле, чем другие поставщики.