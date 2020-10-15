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В 45 населенных пунктах Украины отопительный сезон под угрозой срыва

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) Луганской области – 56%, отметили в НАК "Нафтогаз".

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В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами
В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами
Фото: depositphotos.com

Начало отопительного сезона в 45 населенных пунктах Украины находится под угрозой из-за долгов предприятий теплоэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) Луганской области – 56%, Днепропетровской области – 71%, Кировоградской области – 81%, Ивано-Франковской области – 82%, Донецкой области – 86%.

Также в компании отметили, что в течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла не выполняют свои обязательства согласно законодательству.

В Киеве отопительный сезон начнется в пятницу, 16 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Мэр объяснил, что, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание и ночью температура опустится до 3–5 °С, поэтому и было принято решение о начале подачи отопления.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон
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