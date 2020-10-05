Запасы газа в подземных хранилищах Украины перед отопительным сезоном достигли 10-летнего максимума – "Укртрансгаз"

К началу октября в подземные хранилища Украины было закачано 27,9 млрд м³ газа, что на 37% превышает показатели 2019 года, отметили в компании "Укртрансгаз".

Запасы газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) перед отопительным сезоном достигли 10-летнего максимума. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"Высокие запасы газа способствуют стабилизации рынка газа и дают возможность бесперебойно пройти отопительный сезон 2020/2021, даже при холодной зиме", – заявили в компании.

К началу октября в ПХГ Украины было закачано 27,9 млрд м³ газа, что на 37% превышает показатели 2019 года.

"Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", – заявил врио гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

В ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа. С того времени государство покупает реверсный газ в странах ЕС. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.

Отопительный сезон 2019/2020 Украина завершила с запасами газа в ПХГ более 15,8 млрд м³. По информации "Нафтогазу України", они были самыми высокими за последние 30 лет.