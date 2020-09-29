"Нафтогаз України" в октябре не будет повышать цену на газ для населения

Стоимость газа для украинцев по тарифу "месячный" останется на уровне 4,7 грн/м³, а по тарифу "годовой" – 5,24 грн/м³.



С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа Фото: depositphotos.com

"Нафтогаз України" принял решение не повышать цены на газ для населения в октябре. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" 29 сентября.

Отмечается, что для розничных клиентов "Нафтогаз України" сохраняются сентябрьские цены – тариф "месячный" (4,7 грн/м³ с НДС, без стоимости доставки (распределения) и "годовой" (5,24 грн/м³ с НДС, без стоимости доставки (распределения)

Ценовые предложения в октябре останутся неизменными также для оптовых покупателей "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" и для бытовых клиентов "Газоснабжающей компании "Нафтогаз України".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³. В компании рост цен объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.