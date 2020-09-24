Витренко: "Нафтогаз" снова стал убыточным. И это компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа

По словам бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, "Нафтогаз" должен демонстрировать прибыль и доходность на вложенный капитал, а не убытки.

"Нафтогаз" был бы убыточным еще в 2019 году, если бы не получил выплаты "Газпрома" по решению суда, считает Витренко Фото: depositphotos.com

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил в Facebook, что публикацию данных об 11,5 млрд грн убытка "Нафтогазу" за первые шесть месяцев 2020 года задерживали.

"Приехали? Нафтогаз снова стал убыточным. Минус 11,5 млрд грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того, чтобы показывать прибыль, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", – написал он.

По мнению экс-главы НАК, нынешнее руководство компании "прикрывается" мировым кризисом и пандемией коронавируса.

"При этом нам манипулятивно рассказывают о рекордных дивидендах, уплаченных в 2020 году, забывая сказать, что они были заплачены из денег, которые наша команда заставила "Газпром" заплатить по решению Стокгольмского арбитража еще в прошлом году. Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблем с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостояния с "Газпромом", – добавил он.

Витренко написал, что без выплат "Газпрома" НАК был бы убыточным еще в 2019 году. В первом квартале 2020-го убытков не было из-за колебаний курса национальной валюты – "газпромовские" доллары на счетах "Нафтогазу" увеличили свою стоимость в гривне", пояснил он.