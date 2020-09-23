"Нафтогаз" получил убыток почти в 12 млрд грн за полгода

НАК "Нафтогаз України" получила чистый убыток в размере 11,541 млрд грн за январь – июнь 2020 года. Такие результаты работы в "Нафтогазі" объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.

НАК "Нафтогаз України" в январе – июне 2020 года получила чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн", – рассказали в компании.

Чистые денежные средства от операционной деятельности за указанный период составили 15,6 млрд грн.

"Нафтогаз" отчитался о перечислении в государственный бюджет 75,5 млрд грн, включая 11,1 млрд грн налога на прибыль в 2020 году.

Общая сумма дивидендов, выплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн.

Убыток в "Нафтогазі" объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.

Прошлый год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

"Нафтогаз України" 26 августа отчитался о повышении цены газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м³, объяснив это повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.

Компания имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.