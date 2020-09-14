Расследование Time: Экс-министр энергетики Перри активно влиял на деятельность американского посольства в Украине

В 2017–2019 годах офис министра энергетики США Рика Перри взял на себя инициативу в вопросах политики страны в отношении Украины, оттеснив Госдепартамент, пишет журнал Time. Тогдашний посол Мари Йованович часто встречалась с доверенными людьми Перри и признавалась, что не может им отказать.

Бывший министр энергетики США Рик Перри вел теневую внешнюю политику, глубоко вникая в дела Украины, его офис, по сути, взял на себя полномочия Государственного департамента по украинской проблематике. Об этом говорится в расследовании журнала Time, опубликованном 10 сентября.

Украина привлекла внимание Перри с самого момента его назначения министром в 2017 году. На неформальной встрече в Вашингтоне он заявил двум влиятельным собеседникам из Украины, что "готов заключать сделки".

Один из собеседников Перри, тогдашний исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что такой подход отвечал взглядам бывшей украинской администрации; на Банковой надеялись коррумпировать людей из окружения президента Дональда Трампа, предлагая соблазнительные сделки, которые могли бы заинтересовать американцев в коммерческом или личном плане.

Перри начал активно действовать в Украине, сделав уроженца Харькова Майкла Блейзера своим главным доверенным лицом. Как писало Associated Press, благодаря усилиям Перри Блейзер и его бизнес-партнер получили 50-летний контракт на разведку и разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области.

С 2018 года Блейзер постоянно появлялся в посольстве США в Киеве, часто запрашивая встречи с послом Мари Йованович. Как рассказали Time собеседники, знакомые с работой дипмиссии, персонал посольства был обеспокоен двойной ролью Блейзера, который совмещал роли частного бизнесмена, ищущего выгоду от нефтегазовых сделок в Украине, и неформального советника министра. Дипломаты пытались отговаривать Йованович от контактов с Блейзером, но она говорила, что это невозможно, так как он – приятель Перри.

Перри выступает на украинско-американском бизнес-форуме, ноябрь 2018 года. Рядом с ним – посол Йованович. Фото: Rick Perry / Twitter

Именно Блейзер организовал поездку в Киев для одного из руководителей компании Energy Transfer, в которой Перри работал до назначения министром и в которую вернулся после отставки. Витренко, который вел переговоры с Energy Transfer, утверждает, что обсуждались американские инвестиции в украинскую газотранспортную систему на сумму до $3 млрд. Украинцы готовы были продать до 49% акций компании, владеющей газопроводной сетью, утверждает Time.

Давая показания под присягой во время слушаний об импичменте Трампа, Перри утверждал, что во время его контактов в Украине не было конфликта интересов, поскольку, находясь на посту министра, он не имел официальных связей с Energy Transfer.

Осенью 2019 года Перри стал одним из фигурантов скандала в связи с возможной попыткой давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента США Трампа и его окружения.

Согласно показаниям заместителя помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, которые он давал комитетам Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа, Перри – один из “трех амиго”, курировавших неофициальную политику Соединенных Штатов в отношении Украины. Кент говорил, что в эту группу также входили спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

По данным издания Politico, Перри пытался оказывать давление на украинские власти, настаивая на вовлечении представителей Соединенных Штатов в управление “Нафтогазом України”. Сам министр назвал эту информацию выдумкой. По его словам, он лишь “давал рекомендации” украинскому руководству.

1 декабря 2019 года Перри ушел в отставку.

Йованович покинула должность посла США в Киеве в мае 2019 года. В Госдепартаменте США сообщали, что это произошло в рамках плановой ротации. Однако после публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским стало известно, что американский президент критиковал посла. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".