ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Расследование Time: Экс-министр энергетики Перри активно влиял на деятельность американского посольства в Украине

В 2017–2019 годах офис министра энергетики США Рика Перри взял на себя инициативу в вопросах политики страны в отношении Украины, оттеснив Госдепартамент, пишет журнал Time. Тогдашний посол Мари Йованович часто встречалась с доверенными людьми Перри и признавалась, что не может им отказать.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перри неформально курировал деятельность посольства США в Киеве, утверждают источники Time
Перри неформально курировал деятельность посольства США в Киеве, утверждают источники Time
Фото: ЕРА

Бывший министр энергетики США Рик Перри вел теневую внешнюю политику, глубоко вникая в дела Украины, его офис, по сути, взял на себя полномочия Государственного департамента по украинской проблематике. Об этом говорится в расследовании журнала Time, опубликованном 10 сентября.

Украина привлекла внимание Перри с самого момента его назначения министром в 2017 году. На неформальной встрече в Вашингтоне он заявил двум влиятельным собеседникам из Украины, что "готов заключать сделки".

Один из собеседников Перри, тогдашний исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что такой подход отвечал взглядам бывшей украинской администрации; на Банковой надеялись коррумпировать людей из окружения президента Дональда Трампа, предлагая соблазнительные сделки, которые могли бы заинтересовать американцев в коммерческом или личном плане.

Перри начал активно действовать в Украине, сделав уроженца Харькова Майкла Блейзера своим главным доверенным лицом. Как писало Associated Press, благодаря усилиям Перри Блейзер и его бизнес-партнер получили 50-летний контракт на разведку и разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области.

С 2018 года Блейзер постоянно появлялся в посольстве США в Киеве, часто запрашивая встречи с послом Мари Йованович. Как рассказали Time собеседники, знакомые с работой дипмиссии, персонал посольства был обеспокоен двойной ролью Блейзера, который совмещал роли частного бизнесмена, ищущего выгоду от нефтегазовых сделок в Украине, и неформального советника министра. Дипломаты пытались отговаривать Йованович от контактов с Блейзером, но она говорила, что это невозможно, так как он – приятель Перри.

Перри выступает на украинско-американском бизнес-форуме, ноябрь 2018 года. Фото: Rick Perry / Twitter
Перри выступает на украинско-американском бизнес-форуме, ноябрь 2018 года. Рядом с ним – посол Йованович. Фото: Rick Perry / Twitter

Именно Блейзер организовал поездку в Киев для одного из руководителей компании Energy Transfer, в которой Перри работал до назначения министром и в которую вернулся после отставки. Витренко, который вел переговоры с Energy Transfer, утверждает, что обсуждались американские инвестиции в украинскую газотранспортную систему на сумму до $3 млрд. Украинцы готовы были продать до 49% акций компании, владеющей газопроводной сетью, утверждает Time.

Давая показания под присягой во время слушаний об импичменте Трампа, Перри утверждал, что во время его контактов в Украине не было конфликта интересов, поскольку, находясь на посту министра, он не имел официальных связей с Energy Transfer.

Осенью 2019 года Перри стал одним из фигурантов скандала в связи с возможной попыткой давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента США Трампа и его окружения.

Согласно показаниям заместителя помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, которые он давал комитетам Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа, Перри – один из “трех амиго”, курировавших неофициальную политику Соединенных Штатов в отношении Украины. Кент говорил, что в эту группу также входили спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

По данным издания Politico, Перри пытался оказывать давление на украинские власти, настаивая на вовлечении представителей Соединенных Штатов в управление “Нафтогазом України”. Сам министр назвал эту информацию выдумкой. По его словам, он лишь “давал рекомендации” украинскому руководству.

1 декабря 2019 года Перри ушел в отставку.

Йованович покинула должность посла США в Киеве в мае 2019 года. В Госдепартаменте США сообщали, что это произошло в рамках плановой ротации. Однако после публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским стало известно, что американский президент критиковал посла. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".

Теги: США, Украина, энергетика, бизнес, Госдепартамент США, посольство США, газопровод, Time, Мари Йованович, Юрий Витренко, Рик Перри, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
Ризатдинова стала ведущей
Ризатдинова стала ведущей
Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля
Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля
"Смелая!" Бурмака искупалась в сентябре в речке
"Смелая!" Бурмака искупалась в сентябре в речке
Каменских назвала дату выхода нового альбома
Каменских назвала дату выхода нового альбома
"Не ленитесь". Волочкова показала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц
"Не ленитесь". Волочкова показала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS