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В Украине началась реконструкция одного из крупнейших газовых хранилищ

Работы по реконструкции Дашавского подземного хранилища газа планируется закончить в четвертом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

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Запланированная стоимость реконструкции 216,6 млн грн
Запланированная стоимость реконструкции – 216,6 млн грн
Фото: utg.ua

В Дашавском подземном хранилище газа начаты работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на производстве. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Его реконструкция гарантированно обеспечит высокое качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы, а также повысит эффективность, оперативность и информативность работы технологического оборудования Дашавского газохранилища", – говорится в сообщении.

По данным "Укртрансгаза", переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55–65%. Кроме того, обновление технического оборудования будет способствовать уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Автоматизация технологического процесса установки осушки газа, что является частью проекта, даст возможность контролировать качественные параметры подаваемого газа в магистральные газопроводы в режиме онлайн.

Запланированная стоимость реконструкции – 216,6 млн грн. Работы планируется закончить в четвертом квартале 2021 года.

Дашавское подземное газовое хранилище с проектной мощностью 2,2 млрд м³ является третьим по объемам хранения газа газохранилищем Украины.

"Реконструкция Дашавского ПХГ – один из первых проектов, реализацию которого мы начинаем в рамках десятилетней программы реконструкции. Сейчас наблюдается большой спрос на украинские подземные газохранилища как со стороны украинских, так и иностранных клиентов. Поэтому нам очень важно, чтобы техническое оборудование газохранилищ работало без сбоев, а процессы закачки и отбора газа происходили стабильно. Кроме того, реконструкция установки осушки газа позволит улучшить физико-химические показатели. При таких условиях клиентам оператора газохранилищ не нужно будет тратить дополнительные ресурсы на очистку голубого топлива", – пояснил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Теги: Украина, газ, Укртрансгаз, газопровод, ПХГ, Сергей Перелома
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