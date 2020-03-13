Украина начала закачку газа в подземные хранилища

По состоянию на 11 марта в подземных хранилищах Украины находится 15,81 млрд м³ газа, свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Украина 11 марта начала закачку природного газа в подземные хранилища, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Со среды нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн м³, отмечает агентство.

По состоянию на 11 марта в подземных хранилищах находится 15,81 млрд м³ газа.

"Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016–2017 годов, когда в хранилищах находилось 14,732 млрд м³", – подчеркивает агентство.

Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой.

Пресс-служба "Оператора ГТС" отмечает, что в феврале 2020 года Украина также нарастила объемы поставок газа. "По оперативным данным, в феврале 2020 года в Украину было импортировано 981 млн м³ природного газа. Это на 47% больше, чем в феврале 2019-го", – говорится в сообщении.

"Оператор ГТС" также подчеркивает, что весь импортный газ поступает "исключительно из стран Европейского союза, газ из Российской Федерации Украина не импортирует с ноября 2015 года".

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

После этого украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы.