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Украина начинает виртуальный реверс газа из Словакии

С 1 марта объем суточных поставок газа из Словакии в Украину составит до 10 млн м³ в сутки, заявили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины".

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Украина с завтрашнего дня начнет виртуальный реверс газа из Словакии
Украина с завтрашнего дня начнет виртуальный реверс газа из Словакии
Фото: EPA

С 1 марта "Оператор газотранспортной системы Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустят виртуальный реверс природного газа. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба украинской компании.

Виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны – Ужгород" будет действовать "в дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года".

Объем суточных поставок составит до 10 млн м³ в сутки, но может быть увеличен в случае интереса со стороны рынка. При этом в сообщении подчеркивается, что "мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина – Словакия, а значит, поставки могут быть прерывистыми". 

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.

Теги: Газпром, газ, Словакия, импорт, НАК Нафтогаз, ГТС, реверс, Оператор газотранспортной системы Украины, природный газ
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