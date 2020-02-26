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Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тыс. грн. Сумму будет платить весь дом

Киевлянка Елена Тищенко получила платежку за отопление в размере около 53 тыс. грн, потому что она единственная в доме не установила квартирный счетчик отопления, а согласно методике начисления, разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика, пояснили в "Киевтеплоэнерго".

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В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что киевлянка получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что киевлянка получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн
Фото: pixabay.com

24 февраля киевлянка Елена Тищенко сообщила "112 Украина", что получила за январь платежку в 53 тыс. грн и планирует обращаться с заявлением на "Киевтеплоэнерго" в полицию.

"Я считаю себя потерпевшей от рук "Киевтеплоэнерго" в том, что они занимаются мошенничеством и неправомерно насчитали мне за месяц 39 Гкал. Это обозначает сумму 52 932 грн. Предыдущая квитанция составляла в январе 19 Гкал и сумма 24 тыс., и за декабрь 7 Гкал – 12 198 грн. Таким образом я пострадала на 90 тыс. грн. Я буду обращаться в полицию", – сообщила женщина.

Компания "Киевтеплоэнерго" подтвердила в Facebook подлинность платежки за отопление, которую получила женщина.

"Жительница дома по адресу: улица Сверстюка, 52-В действительно получила в январе платежку за отопление четырехкомнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 м² на сумму 52 932,18 грн. Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только пять квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии. Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", – пояснили в пресс-службе. 

В компании отметили, что начисление за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляется по методике, утвержденной законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" №2119-VIII и постановлением КМУ "Об утверждении правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводе и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведении №630".

"Хотя с точки зрения закона начисления за отопление в доме на улице Сверстюка, 52-В правильное, однако, учитывая реалии, противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только "Киевтеплоэнерго" и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности постановления КМУ №630, требования которого соблюдают теплопоставщики. Методика вызывает коллизию, когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и местами общего пользования возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается две – четыре квартиры, суммы начислений становятся шокирующими", – пояснили в пресс-службе.

Директор структурного подразделения "Энергосбыт" компании "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин подчеркнул, что это методика работает, когда 50–70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Если оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой.

"Для таких случаев нужна методика, которая давала бы возможность урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. Понимая абсурдность возникшей ситуации, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", – добавил он.

В компании подчеркнули, что самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, – также установить индивидуальный счетчик.

"Киевтеплоэнерго" осознает социальное значение услуг, которые предоставляет компания. Поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и будет осуществлен перерасчет", – резюмировали в компании.

https://www.facebook.com/kyivteploenergo/posts/488470625160202

25 февраля в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что домовые расходы тепла распредели между всеми квартирами. 

https://www.facebook.com/kyivteploenergo/posts/489371321736799

Теги: Украина, отопление, отопительный сезон, квартира, расходы, Киевтеплоэнерго
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