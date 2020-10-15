Кличко: С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла

Киевские власти приняли решение начать отопительный сезон, так как уже на следующей неделе будет похолодание и ночью температура опустится до 3–5 ºС, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве отопительный сезон начнется в пятницу, 16 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение, – сказал он. – Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах, особенно когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭК и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция".

Мэр объяснил, что, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание и ночью температура опустится до 3–5 ºС, поэтому и было принято решение о начале подачи отопления. На полный запуск централизованной системы отопления городу нужна примерно неделя – чтобы подключить 2700 километров теплосетей к почти 12 тыс. домов.

Подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей, отметил Кличко.