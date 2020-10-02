Киев заблаговременно готов к зиме – Кличко

К подаче отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть – погасить Фото: kiev.klichko.org

Киев заранее подготовился к отопительному сезону, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"В случае необходимости мы уже можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", – сказал он.

Проблемы могут возникнуть в кооперативах и ОСМД, а также в ведомственных домах, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго", подчеркнул мэр.

"Я в очередной раз призываю управляющие компании таких домов немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь – город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть – погасить", – заявил Кличко и сообщил, что такие дома готовы к приему тепла только на 40%.

В Киеве продолжается обновление теплосетей, которым не занимались в столице десятки лет, добавил городской голова.

"За два последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Работы много, потому что хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей – это и колоссальные средства. Но мы взялись. И продолжим эту работу", – сказал Кличко.