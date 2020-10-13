ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко призвал парламент принять закон, который снизит цену на газ на 35%

Законопроект об урегулировании отдельных вопросов в сфере услуг ЖКХ позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ, а также на тепло и горячую воду для населения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: В прошлом отопительном сезоне благодаря скидке киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен
Виталий Кличко: В прошлом отопительном сезоне благодаря скидке киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Верховную Раду принять законопроект, который, по его словам, позволит снизить тариф на газ, сообщает сайт политика.

"Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную – низкую цену за услуги, – отметил городской голова. – В прошлом отопительном сезоне по постановлению правительства действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому благодаря скидке киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен".

Такого же решения для предстоящего отопительного сезона Кабмин не принял, поэтому у теплоснабжающих предприятий Украины нет юридических оснований менять цену на газ.

"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. – Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м", – подчеркнул Кличко.

2 октября Кличко сообщил, что к подаче отопления в Киеве готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия. За два последних года в столице заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках, а также при устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, газ, отопление, цены, отопительный сезон, тарифы, законопроект, природный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS