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ПОЛИТИКА

В Раде зерагистрирован законопроект о сбалансированности ставок акцизного налога на топливо

Автор законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо" народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан считает, что в результате принятия законопроекта бензин подешевеет на 2,9–3,0 грн.

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Алексей Мовчан: Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая на уровне 139 евро
Алексей Мовчан: Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая – на уровне 139 евро
Фото: Oleksiy Movchan / Facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4098 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который, по его убеждению, позволит существенно снизить цены на бензин.

Текст документа еще не опубликован.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро, для дизеля – 139 евро и для автомобильного газа – 52 евро. Это приводит к неравенству разных видов топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая – на уровне 139 евро", – рассказал Мовчан в комментарии агентству УНИАН.

По прогнозу политика, в результате принятия его законопроекта цены на дизельное топливо не изменятся, автогаз подорожает на 3–3,4 грн, а бензин подешевеет на 2,9–3,0 грн.

"То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 гривен, а бензин порядка 18 гривен. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", – заявил нардеп.

Он добавил, что украинские нефтеперерабатывающие заводы могут закрыться из-за того, что сейчас сокращается потребление бензина и растут продажи дешевого автомобильного газа из России.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод, но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшие несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть и сократятся рабочие места", – рассказал Мовчин.

Дешевый импортный российский газ он назвал прямым финансированием страны-агрессора и рассказал, что сейчас около 45% автомобильного газа Украина покупает в России и около трети – в Беларуси, "хотя есть вероятность, что это тот же российский газ". Если законопроект будет принят, бюджет получит дополнительно около 5 млрд грн поступлений от налогов, которые заплатят нефтеперерабатывающие заводы, подсчитал автор.

Политик сообщил, что его законопроект поддерживают Мовчан все нефтепереработчики Украины, в том числе и государственный Шебелинский НПЗ.

Теги: газ, бюджет, бензин, нефть, цены, дизельное топливо, акциз, законопроект, Алексей Мовчан
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