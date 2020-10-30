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Старт отопительного сезона под угрозой в 24 городах Украины – "Нафтогаз"

В 13 областях Украины стартовал отопительный сезон, в них нет ни одного города, где производители тепла накопили критическую задолженность за газ, сообщили в НАК "Нафтогаз України".

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В некоторых городах Украины отопительный сезон еще не начался из-за больших долгов предприятий за газ
В некоторых городах Украины отопительный сезон еще не начался из-за больших долгов предприятий за газ
Фото: depositphotos.com

Старт отопительного сезона находится под угрозой в 24 населенных пунктах Украины, где производители тепла накопили критические долги за газ. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз України".

"Кроме столицы, должники остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. "Нафтогаз" призывает основателей предприятий, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей", – сказано в сообщении.

В "Нафтогаз" отметили, что за неделю 10 предприятий топливно-энергетического комплекса успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. В 13 областях начался отопительный сезон, в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население теперь свободно выбирает поставщика топлива.

С ноября "Нафтогаз" поднимет цену газа для бытовых потребителей на 34,7%, рассказали 26 октября в пресс-службе компании.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, долги
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