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Жители восьми областей Украины могут остаться без тепла из-за долгов теплопоставщиков

По данным "Нафтогазу", 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи и избежали риска отключения от газоснабжения.

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Из-за долгов 16 предприятий жителей некоторых областей могут отключить от тепла
Из-за долгов 16 предприятий жителей некоторых областей могут отключить от тепла
Фото: pixabay.com

В восьми областях Украины 16 теплопоставщиков рискуют быть отключенными от газоснабжения из-за долгов. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба "Нафтогазу".

В частности, под угрозой срыва отопительного сезона оказались Софиевка, Днепр (Днепропетровская область), Бородянка, Чубинское (Киевская область), Счастье (Луганская область), Беляевка, Одесса, Таирово (Одесская область), Полтава, Рогань и часть Харьковской области, Олешки (Херсонская область) и Дунаевцы (Хмельницкая область).

"Нафтогаз" письменно уведомил эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание отключения от газоснабжения с 1 марта 2020 года.

Вместе с тем, в "Нафтогазі" уточнили, что с 19 февраля 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи и избежали риска отключения от газоснабжения.

24 января "Нафтогаз" сообщал, что 37 украинских производителей тепла задолжали около 454 млн грн за поставленный газ.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон
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