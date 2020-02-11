В "Нафтогазе" предложили разделить между украинцами все заработанные в победе над "Газпромом" деньги

По подсчетам исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, каждый украинец сможет получить около 6 тыс. грн.

Витренко считает, что все заработанные в победе над "Газпромом" деньги необходимо отдать украинцам Фото: Yuriy Vitrenko / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд за победу в Стокгольмском арбитраже между всеми украинцами. Соответствующее заявление Витренко опубликовал странице в Facebook.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных в первую очередь благодаря моей работе, распределят политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится", – говорится в заявлении Витренко.

По его словам, речь идет о $2,9 млрд, полученные по решению арбитража, плюс $7,2 млрд – гарантированный доход от транзитного контракта с "Газпромом", что в целом составляет $10,1 млрд.

"В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение – "на расходы на энергоэффективность", – написал топ-менеджер НАК.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогазу".