Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что компанию после анбандлинга можно приватизировать. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Герус сказал, что для приватизации НАК должна передать подземные хранилища газа другой государственной компании. Парламентарий считает это маловероятным.

Герус: В нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO Фото: president.gov.ua

Приватизация НАК "Нафтогаз України" в ее нынешнем состоянии невозможна. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил в Facebook.

Он отметил, что после проведения анбандлинга газотранспортная система Украины выведена из управления НАК и передана в собственность другой госкомпании, однако подземные хранилища газа остались в структуре "Нафтогазу".

"Недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежат государству. Поэтому в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным", – подытожил Герус.

Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 февраля, заявил, что после анбандлинга "ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать". К IPO, по его мнению, компанию можно подготовить за три года.

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег и одноразово получить существенную сумму от этой компании, есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное", – сказал он.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины". 24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 1 января в "Нафтогазі" заявили о завершении анбандлинга.

На сайте компании указано, что "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.