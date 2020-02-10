Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Коболев: После анбандлинга ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз", он стоит массу денег

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, компанию к выходу на IPO можно подготовить за три года.

Коболев: "Нафтогаз" приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других
Коболев: "Нафтогаз" приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других
Фото: EPA

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев считает, что компанию после анбандлинга можно приватизировать. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 февраля.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег. Частично, полностью – как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазі". Компания приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег и одноразово получить существенную сумму от этой компании, есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное", – сказал он.

По словам Коболева, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

"Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг и закройте дискуссии", – добавил он.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины". 24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 1 января в "Нафтогазі" заявили о завершении анбандлинга.

На сайте компании указано, что "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, анбандлинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Loboda показала рану на ноге
Loboda показала рану на ноге
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" СМИ
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" – СМИ
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS