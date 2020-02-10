Коболев: После анбандлинга ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз", он стоит массу денег

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, компанию к выходу на IPO можно подготовить за три года.

Коболев: "Нафтогаз" приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других Фото: EPA

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев считает, что компанию после анбандлинга можно приватизировать. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 февраля.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег. Частично, полностью – как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазі". Компания приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег и одноразово получить существенную сумму от этой компании, есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное", – сказал он.

По словам Коболева, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

"Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг и закройте дискуссии", – добавил он.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины". 24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 1 января в "Нафтогазі" заявили о завершении анбандлинга.

На сайте компании указано, что "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.