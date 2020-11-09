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"Больше всего подорожали сахар и яйца". По данным Госстата, в октябре инфляция выросла на 2,6%

В октябре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 2,7%, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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Цены на фрукты подешевели на 6,2%
Цены на фрукты подешевели на 6,2%
Фото: depositphotos.com

В октябре 2020 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 2,6% (к октябрю 2019 года). Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины (Госстата), опубликованном (.pdf9 ноября.

"Инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го составила 2,7%, с октябрем 2019-го – 2,6%. Базовая инфляция в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем нынешнего года составила 1%", – говорится в документе.

По данным Госстата, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего подорожали сахар и яйца – на 22,9% и 22,7% соответственно. Цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты выросли на 0,8–7,3%.

На 6,2% подешевели фрукты, на 0,3–1,5% – рис, овощи, рыба и продукты из рыбы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%, добавили в ведомстве.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 4,4%, в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление – на 3,5%.

По итогам 2020 года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 4,8%.

Теги: Украина, инфляция, газ, Госстат, цены, хлеб, тарифы, молоко, электроэнергия, путешествия, мясо, сахар
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