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ПОЛИТИКА

Рада приняла за основу законопроект о погашении долгов "Укрнафти"

Операции между НАК "Нафтогаз України и "Укрнафтою" пополнят специальный фонд украинского бюджета на 42,5 млрд гривен. Избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен направят на борьбу с СOVID-19.

"Нафтогаз" заплатит "Укрнафті" 24,1 млрд гривен за добытый газ в будущем
"Нафтогаз" заплатит "Укрнафті" 24,1 млрд гривен за добытый газ в будущем
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 4 ноября законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО "Укрнафта". За него проголосовали 279 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Данный законопроект позволит выплатить 30,35 млрд грн налогового долга "Укрнафти". В пояснительной записке к документу сказано, что сначала НАК "Нафтогаз України" получит от Кабинета Министров Украины 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО и признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого "Нафтогаз" заплатит "Укрнафті" за 2,06 млрд м³ газа, поставленного в 2006 году (это 15,1 млрд гривен), и авансовый платеж за добытый газ в будущем (24,1 млрд гривен).

Денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафти" в результате операций купли-продажи газа с НАК "Нафтогаз України", составят 6,2 млрд гривен.

Объем денежных поступлений в специальный фонд госбюджета после операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтою" составит 42,5 млрд гривен.

"Избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен будет направлен на обеспечение дополнительных источников финансирования фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд гривен) и финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен)", – указано в пояснительной записке.

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% акций этой компании, а НАК "Нафтогаз України" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

25 июня этого года председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" стал представитель НАК "Нафтогаз України", гендиректор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Теги: газ, госбюджет, НАК Нафтогаз, Укрнафта, долги, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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