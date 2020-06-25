Набсовет "Укрнафти" возглавил представитель "Нафтогазу"

Члены наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" избрали главой набсовета Николая Гавриленко, который возглавляет дивизион "Нефть" в НАК "Нафтогаз України".

25 июня председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" стал представитель НАК "Нафтогаз України", гендиректор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко. Об этом 25 июня в Facebook сообщил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

По его словам, решение об этом приняли на заседании набсовета.

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии к его компетенции и опыту независимых директоров и представителей акционеров. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафти" и урегулировании проблемных вопросов о спорных объемах газа и накопленных налоговых долгах", – заявил Коболев.

Членом набсовета "Укрнафти" Гавриленко стал 10 июня вместо исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко.

Дивизион "Нефть" группы "Нафтогаз" Гавриленко возглавляет с января 2019 года.

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.