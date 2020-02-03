Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Укрнафта" и "Укртрансгаз" утвердили мировое соглашение

По условиям мирового соглашения НАК "Нафтогаз України" должен выплатить компании "Укртранснафта" 15 млрд грн за 2,06 млрд м³ "спорного газа" и выплатить вперед до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" добудет и передаст в будущем, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрнафта" полученные средства должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов
"Укрнафта" полученные средства должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов
Фото: censor.net.ua

Компании "Укрнафта" и "Укртрансгаз" на прошлой неделе подписали и утвердили в суде мировое соглашение, по которому "Нафтогаз" выплатит "Укрнафті" 15 млрд грн за "спорный газ". Об этом 3 февраля сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. 

Кроме того, соглашением предусмотрено, что НАК вперед заплатит "Укрнафті" до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" добудет и передаст НАК в будущем, добавил Витренко. По его словам, "Нафтогаз" планирует направить на эти выплаты компенсацию за возложенные специальные обязанности. 

"Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций. Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – написал Витренко. 

Он подчеркнул, что размер выплат "Нафтогазу" "Укрнафті" мог быть больше. 

"Это было далеко не худшим вариантом для "Нафтогазу", поскольку если бы "Укрнафта" настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного Суда Украины, то сумма была бы в 2,2 раза больше", – добавил исполнительный директор НАК. 

Объем "спорного газа" составляет 2,06 млрд м³, добавил исполнительный директор НАК в комментариях к посту. По его словам, "Нафтогаз" намерен выкупить его по цене марта 2019 года, добываемый – по актуальной сейчас стоимости. 

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157253357173458

"Спорный газ" был добыт "Укрнафтою" в 2006 году и по решению правительства направлен на потребление населению. 

Согласно законодательству, действовавшему на то время, "Укрнафта" должна была продавать весь товарный газ собственной добычи "Нафтогазу" по цене, установленной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для дальнейшей реализации этого газа населению.

Начиная с 2005 года менеджмент "Укрнафты" отказывался от оформления договоров купли-продажи с "Нафтогазом", мотивируя свой отказ низким уровнем цен, установленных НКРЭКП, сообщали в "Нафтогазі".

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

Долги по уплате налогов "Укрнафта" продолжила формировать летом 2014 года в ответ на повышение парламентом ставок рентной платы за пользование недрами. В 2016–2017 годах компания отказывалась погашать долг, который за два года вырос на более чем 4,5 млрд грн (без учета штрафов и пени). По состоянию на июнь 2018 года налоговые долги "Укрнафти" составляли 15 млрд грн.

Теги: налоги, правительство, НАК Нафтогаз, Укрнафта, Укртрансгаз, долги, выплаты, Юрий Витренко, группа Приват
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS