"Укрнафта" и "Укртрансгаз" утвердили мировое соглашение

По условиям мирового соглашения НАК "Нафтогаз України" должен выплатить компании "Укртранснафта" 15 млрд грн за 2,06 млрд м³ "спорного газа" и выплатить вперед до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" добудет и передаст в будущем, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Компании "Укрнафта" и "Укртрансгаз" на прошлой неделе подписали и утвердили в суде мировое соглашение, по которому "Нафтогаз" выплатит "Укрнафті" 15 млрд грн за "спорный газ". Об этом 3 февраля сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Кроме того, соглашением предусмотрено, что НАК вперед заплатит "Укрнафті" до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" добудет и передаст НАК в будущем, добавил Витренко. По его словам, "Нафтогаз" планирует направить на эти выплаты компенсацию за возложенные специальные обязанности.

"Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций. Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – написал Витренко.

Он подчеркнул, что размер выплат "Нафтогазу" "Укрнафті" мог быть больше.

"Это было далеко не худшим вариантом для "Нафтогазу", поскольку если бы "Укрнафта" настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного Суда Украины, то сумма была бы в 2,2 раза больше", – добавил исполнительный директор НАК.

Объем "спорного газа" составляет 2,06 млрд м³, добавил исполнительный директор НАК в комментариях к посту. По его словам, "Нафтогаз" намерен выкупить его по цене марта 2019 года, добываемый – по актуальной сейчас стоимости.

"Спорный газ" был добыт "Укрнафтою" в 2006 году и по решению правительства направлен на потребление населению.

Согласно законодательству, действовавшему на то время, "Укрнафта" должна была продавать весь товарный газ собственной добычи "Нафтогазу" по цене, установленной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для дальнейшей реализации этого газа населению.

Начиная с 2005 года менеджмент "Укрнафты" отказывался от оформления договоров купли-продажи с "Нафтогазом", мотивируя свой отказ низким уровнем цен, установленных НКРЭКП, сообщали в "Нафтогазі".

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

Долги по уплате налогов "Укрнафта" продолжила формировать летом 2014 года в ответ на повышение парламентом ставок рентной платы за пользование недрами. В 2016–2017 годах компания отказывалась погашать долг, который за два года вырос на более чем 4,5 млрд грн (без учета штрафов и пени). По состоянию на июнь 2018 года налоговые долги "Укрнафти" составляли 15 млрд грн.