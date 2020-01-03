Украина в 2019 году транспортировала в Европу на 3% российского газа больше, чем в 2018-м

По данным компании "Укртрансгаз", в 2019 году через Украину в страны Европы прошло 89,6 млрд м³ российского газа.

Украина получает газ из РФ для транспортировки в Европу Фото: ЕРА

В 2019 году через украинскую территорию было транспортировано в страны Европы больше газа, чем в предыдущем году. Об этом 3 января проинформировало подразделение НАК "Нафтогаз України" компания "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 млрд м³, что больше на 3%, или на 2,8 млрд м³ по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", – сказано в сообщении.

В "Укртрансгазе" подчеркнули, что для собственных потребностей Украина не транспортирует газ из России "четвертую зиму".

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что оператор газотранспортной системы Украины получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".