Коболев: Ситуация в "Укрнафті" стала для меня сюрпризом. С этим сюрпризом я продолжаю разбираться

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что конкурс на нового руководителя ПАО "Укранафта" еще не завершен и НАК "разбирается, что делать дальше".

Коболев: Там была очень интересная ситуация с кандидатами Фото: Складні питання в енергетиці / Facebook

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью LIGA.net, которое вышло 22 июня, заявил, что конкурс на должность главы ПАО "Укранафта" остановили из-за "очень интересной ситуации с кандидатами".

Поиск нового руководителя компании начался осенью 2019 года. В мае 2020-го "Нафтогаз" выпустил заявление, что процесс отбора кандидатов на должность председателя правления "Укрнафти" не отвечал высоким стандартам корпоративного управления, в связи с чем комитет по вопросам назначений наблюдательного совета принял решение прекратить конкурс и назначить председателем правления Олега Геза, который с 2019 года исполнял обязанности председателя правления.

"Первое: конкурс по "Укрнафті" еще не завершен. Мы сейчас разбираемся, что нам делать дальше. У меня были определенные ожидания от человека, который ею занимался. Но то, что там произошло, для меня стало сюрпризом. С этим сюрпризом я продолжаю разбираться. Там была очень интересная ситуация с кандидатами. Я знаю [рекрутинговую] компанию Boyden и понимаю, что они делали, но не понимаю, как из конкурса мы на ровном месте нырнули в проблему", – сказал Коболев.

Он заявил, что не может назвать фамилии кандидатов на должность председателя правления, которые оказались в финале.

"Но без них это будет неполная информация, и вы не сможете понять, как красивый западный конкурс превратился в конфликтный процесс. Больше комментариев я пока давать не хочу", – сказал глава правления "Нафтогазу".

Коболев сообщил, что член наблюдательного совета "Укрнафти" Яросла Теклюк, который представляет интересы "Нафтогазу" и голосовал за отмену конкурса, с ним свое решение не согласовывал.

"Он не обязан этого делать и этого не делал. Но в "Нафтогазі" есть механизм голосования зависимых членов набсовета. Мы им регулярно пользуемся. И насколько я помню, с 2014 года у нас не было прецедентов, когда зависимые члены не выполняли инструкцию "Нафтогазу". Куратор этого юрлица приходит на правление и говорит: "Предлагаю обязать нашего представителя проголосовать таким образом". Я говорю сейчас о зависимых членах. Как правило, правление говорит: "Да", – но бывают разные случаи. Так вот, тогда куратор "Укрнафти" эту инструкцию не вынес – и соответственно, зависимые члены набсовета могли голосовать, как считали нужным", – сказал Коболев.

Он отказался отвечать, доволен ли работой исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, который от НАК курировал работу "Укрнафти". 10 июня "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафти".

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

Акционеры "Укрнафти" в апреле 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинза и избрали временно исполняющим эти обязанности Геза. По данным LIGA.net, назначение Геза было частью пакетной сделки между акционерами компании – "Нафтогазом" и группой компаний, которых представляет Коломойский. Договоренность предполагала, что "Нафтогаз" за счет компенсации от Кабинета Министров рассчитается перед "Укрнафтою" за "спорный газ" в размере 2 млрд м³ и выкупит у нее дополнительно еще 2 млрд м³ будущей добычи. За счет вырученных денег "Укрнафта" должна была погасить налоговый долг в размере 30 млрд грн, а затем избрать нового главу. Сделка до сих пор не реализована – Кабмин не принял идею акционеров "Укрнафти".

Рекрутинговое агентство Boyden отобрало 179 претендентов на должность главы "Укрнафти". Из них комитет по назначениям и вознаграждениям избрал восемь кандидатов, рассказал "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета "Укрнафти", главы комитета по назначениям Андрей Бойцун. Он сообщил, что кандидаты, в частности, были из Украины, Австралии и Канады. Но 20 мая на внеочередном заседании наблюдательный совет "Укрнафти" принял решение прекратить конкурс (до мая, по словам Бойцуна, замечаний к отбору не было).

В заявлении "Укрнафти" сказано, что конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации". "После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса", – отметили в компании.