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Коболев: Ситуация в "Укрнафті" стала для меня сюрпризом. С этим сюрпризом я продолжаю разбираться

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что конкурс на нового руководителя ПАО "Укранафта" еще не завершен и НАК "разбирается, что делать дальше".

Коболев: Там была очень интересная ситуация с кандидатами
Коболев: Там была очень интересная ситуация с кандидатами
Фото: Складні питання в енергетиці / Facebook

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью LIGA.net, которое вышло 22 июня, заявил, что конкурс на должность главы ПАО "Укранафта" остановили из-за "очень интересной ситуации с кандидатами". 

Поиск нового руководителя компании начался осенью 2019 года. В мае 2020-го "Нафтогаз" выпустил заявление, что процесс отбора кандидатов на должность председателя правления "Укрнафти" не отвечал высоким стандартам корпоративного управления, в связи с чем комитет по вопросам назначений наблюдательного совета принял решение прекратить конкурс и назначить председателем правления Олега Геза, который с 2019 года исполнял обязанности председателя правления.

"Первое: конкурс по "Укрнафті" еще не завершен. Мы сейчас разбираемся, что нам делать дальше. У меня были определенные ожидания от человека, который ею занимался. Но то, что там произошло, для меня стало сюрпризом. С этим сюрпризом я продолжаю разбираться. Там была очень интересная ситуация с кандидатами. Я знаю [рекрутинговую] компанию Boyden и понимаю, что они делали, но не понимаю, как из конкурса мы на ровном месте нырнули в проблему", – сказал Коболев.

Он заявил, что не может назвать фамилии кандидатов на должность председателя правления, которые оказались в финале. 

"Но без них это будет неполная информация, и вы не сможете понять, как красивый западный конкурс превратился в конфликтный процесс. Больше комментариев я пока давать не хочу", – сказал глава правления "Нафтогазу". 

Коболев сообщил, что член наблюдательного совета "Укрнафти" Яросла Теклюк, который представляет интересы "Нафтогазу" и голосовал за отмену конкурса, с ним свое решение не согласовывал.

"Он не обязан этого делать и этого не делал. Но в "Нафтогазі" есть механизм голосования зависимых членов набсовета. Мы им регулярно пользуемся. И насколько я помню, с 2014 года у нас не было прецедентов, когда зависимые члены не выполняли инструкцию "Нафтогазу". Куратор этого юрлица приходит на правление и говорит: "Предлагаю обязать нашего представителя проголосовать таким образом". Я говорю сейчас о зависимых членах. Как правило, правление говорит: "Да", – но бывают разные случаи. Так вот, тогда куратор "Укрнафти" эту инструкцию не вынес – и соответственно, зависимые члены набсовета могли голосовать, как считали нужным", – сказал Коболев.

Он отказался отвечать, доволен ли работой исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, который от НАК курировал работу "Укрнафти". 10 июня "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафти". 

ПАО "Укрнафта"  крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

Акционеры "Укрнафти" в  апреле 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинза и избрали временно исполняющим эти обязанности Геза. По данным LIGA.net, назначение Геза было частью пакетной сделки между акционерами компании  "Нафтогазом" и группой компаний, которых представляет Коломойский. Договоренность предполагала, что "Нафтогаз" за счет компенсации от Кабинета Министров рассчитается перед "Укрнафтою" за "спорный газ" в размере 2 млрд м³ и выкупит у нее дополнительно еще 2 млрд м³ будущей добычи. За счет вырученных денег "Укрнафта" должна была погасить налоговый долг в размере 30 млрд грн, а затем избрать нового главу. Сделка до сих пор не реализована  Кабмин не принял идею акционеров "Укрнафти".

Рекрутинговое агентство Boyden отобрало 179 претендентов на должность главы "Укрнафти". Из них комитет по назначениям и вознаграждениям избрал восемь кандидатов, рассказал "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета "Укрнафти", главы комитета по назначениям Андрей Бойцун. Он сообщил, что кандидаты, в частности, были из Украины, Австралии и Канады. Но 20 мая на внеочередном заседании наблюдательный совет "Укрнафти" принял решение прекратить конкурс (до мая, по словам Бойцуна, замечаний к отбору не было). 

В заявлении "Укрнафти" сказано, что конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации". "После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса", – отметили в компании.

Теги: Игорь Коломойский, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Укрнафта, конкурс, Марк Роллинз, Юрий Витренко, Олег Гез
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