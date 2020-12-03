Электроэнергия для населения Украины подорожает в 2021 году

В Министерстве энергетики Украины считают, что цена в 90 коп. за 1 кВт-час для физических лиц является крайне низкой.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Электроэнергия в Украине для населения может подорожать в первой половине 2021 года. Об этом пишет "Урядовий Кур'єр" со ссылкой на и.о. министра энергетики Украины Юрия Бойко.

По его словам, производители электроэнергии "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны поставлять населению дешевую электроэнергию, это мешает установлению рыночных правил.

В министерстве уверены, что нынешняя цена, когда население платит по 90 коп. за 1 кВт-час за первые 100 кВт-час, крайне низкая, отмечает издание.

"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. У нас ситуация, когда предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, но не должно забирать у промышленных предприятий", – считает Бойко.

По информации "Урядового Кур'єра", цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 года в некоторых странах Европы были такими: Болгария (€10 за 100 за 1 кВт-час), Венгрия (€10,3), Эстония (€12,4), Германия (€30,4).

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.