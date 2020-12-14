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Нардеп Кучеренко внес в Раду законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси

До тех пор, пока Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не должно возникать соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Алексей Кучеренко: Не наказанное в первый раз преступление во второй раз становится уже "практикой"
Алексей Кучеренко: Не наказанное в первый раз преступление во второй раз становится уже "практикой"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Об этом политик сообщил в Facebook 14 декабря. Законопроект зарегистрирован под №4493.

"Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на один год. Чтобы до тех пор, пока Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику", – написал Кучеренко.

Нардеп считает, что есть большой риск возобновления поставок электроэнергии из Беларуси уже с 1 января.

"Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а "Укрэнерго" – проводить аукционы на пересечение, то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями", – заявил он.

Политик подчеркнул, что импорт электроэнергии из России уже причинил украинской экономике серьезный ущерб, из-за него остановились шахты и возникли долги на много миллиардов гривен.

"За преступления 2019–2020 годов, которые привели к энергетическому параличу, долговой яме для всех без исключения госпредприятий, никто не ответил. Не наказанное в первый раз преступление во второй раз становится уже "практикой". Но я не согласен с этим мириться, поэтому в последнюю пленарную неделю мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить, наконец, эту национальную забаву – фигурные прыжки на граблях", – написал Алексей Кучеренко.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром".

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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