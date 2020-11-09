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"Укрметаллургпром" написал открытое письмо против закупки железнодорожной продукции в Казахстане

Покупка металлургической продукции за границей в ущерб производителям в Украине выглядит экономическим абсурдом, считают в ассоциации "Укрметаллургпром".

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Казахские компании уже получили в Украине сертификаты на свою продукцию, в частности на рельсы и колеса, "крайне непрозрачным способом", сказано в письме
Казахские компании уже получили в Украине сертификаты на свою продукцию, в частности на рельсы и колеса, "крайне непрозрачным способом", сказано в письме
Фото: depositphotos.com

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" раскритиковало планы правительства по закупке в Казахстане железнодорожной и металлургической продукции в ущерб украинским производителям таких же изделий. Об этом идет речь в письме в адрес премьер-министра, вице-премьера – главы Министерства стратегических отраслей промышленности, руководителя Минэкономики, а также главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет "Интерфакс-Украина".

"По неофициальной информации, на днях украинская делегация в составе в том числе представителей правительства посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей продукции для модернизации украинской железной дороги. В частности, речь идет о таких металлоемких изделиях, как локомотивы, рельсы, железнодорожные колеса и стрелочные переводы", – сказано в документе.

Из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на внутреннем и внешних рынках с января по сентябрь промышленное производство сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на металлургических предприятиях Украины в простое находятся пять доменных печей, четыре конвертора и девять электропечей, пишет агентство.

"Сегодня почти все меткомбинаты борются за каждый заказ, стараясь не сокращать работников. Более того, несмотря на откровенно тяжелое положение, металлургическая отрасль продолжает перечислять в бюджеты различных уровней миллиарды гривен налогов, а также ежемесячно направлять миллионы гривен на помощь госпитальным базам в разных регионах страны на борьбу с СOVID-19. Метпредприятия – одни из немногих работающих производств в стране", – подчеркнули в объединении.

В "Укрметаллургпроме" заявили, что намерения закупать продукцию для железной дороги в Казахстане в этой ситуации совершенно непонятны, так как украинское железнодорожное машиностроение является чуть ли не единственной отраслью в стране, которая может полностью обеспечить потребности украинских железных дорог изделиями, построенными с нуля: от добычи руды до готовой продукции. 

Украинская промышленность не имеет открытого доступа на рынок Казахстана, казахские производители защищены 30-процентной ценовой преференцией на любых государственных тендерах, подчеркнули в ассоциации и акцентировали, что закупка продукции у казахских производителей для нужд украинских железных дорог выглядит экономическим абсурдом.

Казахские компании уже получили в Украине сертификаты на свою продукцию, в частности на рельсы и колеса, "крайне непрозрачным способом", сказано в письме.

Украинский горно-металлургический комплекс обеспечивает четвертую часть товарного экспорта страны, и от того, работают ли металлургические предприятия, зависит способность государства рассчитываться по внешним заимствованиям, отметили в ассоциации. ГМК Украины дает работу 240 тыс. граждан, и вместе с членами семей это около 1 млн украинцев, подчеркнули в "Укрметаллургпроме".

Авторы письма призвали премьер-министра Украины отказаться от планов закупок в Казахстане и дать поручение Мининфраструктуры и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности "прекратить любые переговоры с казахской стороной, которые могут привести к катастрофическим последствиям для украинской промышленности".

Теги: Казахстан, импорт, металлургия, машиностроение, Мининфраструктуры, Минэкономики, Укрметаллургпром
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