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"Заводы Украины могут просто остановиться". Металлурги требуют от Кабмина отменить квоты на импорт серной кислоты

Чтобы избежать негативных экономических, экологических и социальных последствий для отрасли и Украины в целом, металлурги просят премьера поручить Минэкономразвития как можно скорее выдать импортерам специальные лицензии, а также вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по международной торговле вопрос немедленной отмены решения о квотах на импорт серной кислоты.

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Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота обязательная составляющая технологического процесса производства в металлургии, отмечают в "Укрметаллургпроме"
Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства в металлургии, отмечают в "Укрметаллургпроме"
Фото: depositphotos.com

Предприятия металлургической отрасли обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить квоты на импорт серной кислоты и олеума, поскольку из-за их дефицита украинские заводы могут остановиться. Об этом говорится в открытом письме к премьеру и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства от Ассоциации "Укрметаллургпром", которое организация распространила в СМИ 9 ноября. 

Как сказано в письме, цистерны с серной кислотой, согласно плану производства, уже направляются к конечным потребителям. Но отсутствие специальных лицензий, которые должно было выдать Министерство развития экономики, делает невозможным их растаможивание. Из-за этого на рынке возник дефицит, который угрожает работе предприятий.

"Из-за бездействия Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины иностранные поставщики серной кислоты не могут получить специальную лицензию на импорт ресурса, поскольку 15-дневный срок на выдачу данного документа (согласно п. 3.2 приказа №232 Министерства экономики Украины) исчерпан еще 20 октября 2020 года, – объяснили промышленники. – Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства. Подобной проблемы не было бы в случае отсутствия квот на импорт серной кислоты".

Чтобы избежать негативных экономических, экологических и социальных последствий для отрасли и Украины в целом, металлурги просят премьера поручить Минэкономразвития как можно скорее выдать импортерам специальные лицензии, а также вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вопрос немедленной отмены решения о квотировании.

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

В сентябре этого года президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что в министерстве приняли решение о продолжении действия квот на импорт серной кислоты.

Теги: экономика, импорт, дефицит, металлургия, лицензия, кислота, квоты, премьер-министр, Укрметаллургпром
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