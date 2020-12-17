Степанов включит граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, в национальный план вакцинации

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работает над созданием единой электронной платформы, на которой граждане Украины смогут зарегистрироваться на вакцинацию, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов: Это очень важно, чтобы мы обеспечили всех украинцев свободным доступом к вакцинам от COVID-19 Фото: medcv.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал поручение включить в национальный план вакцинации от COVID-19 граждан страны, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, об этом глава Минздрава сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга, пишет пресс-служба министерства.

"Вчера я поставил задачу предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, и внести соответствующие изменения в национальный план. Это очень важно, чтобы мы обеспечили всех украинцев свободным доступом к вакцинам от COVID-19", – подчеркнул глава Минздрава.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работает над созданием единой электронной платформы, на которой граждане Украины смогут зарегистрироваться на вакцинацию. В тех местностях, где граждане не имеют полноценного доступа к интернету, регистрироваться им будут помогать семейные врачи.

"Минздрав разрабатывает национальный план внедрения вакцины от COVID-19 и проведение массовой иммунизации. Ожидается, что соответствующий приказ будет утвержден до конца текущей недели", – сказано в сообщении министерства.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинировать от COVID-19 следует всех украинцев, но в приоритете – около 20 млн человек. Среди них, в частности, медики, полицейские и учителя.

Степанов напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины для 4 млн человек.

Договаривается Минздрав и с отдельными производителями вакцин. Глава Минздрава 16 декабря предположил, что этот процесс может начаться в конце марта.

По состоянию на 17 декабря в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, из них 12 047 – за последние сутки. Умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.