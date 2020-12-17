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Голубовская: Возможно, вакцина от коронавируса предотвратит тяжелые формы заболевания, но вряд ли защита будет вечной

Вакцина против коронавирусной инфекции, скорее всего, будет работать так же, как вакцина против гриппа, отметила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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Голубовская: Все привыкли к антителам, но иммунитет это не только антитела
Голубовская: Все привыкли к антителам, но иммунитет – это не только антитела
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Маловероятно, что вакцина против коронавируса поможет человеку обрести "вечный" иммунитет. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 17 декабря, сказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Она [вакцина против коронавируса] будет работать так же, как и вакцина от гриппа. Возможно, предотвратит тяжелые формы заболевания, но вряд ли защита будет вечной. Почему пандемия? Потому что у людей нет иммунитета против этого вируса. Все привыкли к антителам, но иммунитет – это не только антитела. У нас еще циркулируют так называемые Т-клетки памяти. Во время пандемии 2009 года очень тяжело болели преимущественно молодые люди. Старшие переносили легче, в том числе за счет возможной циркуляции в них Т-клеток памяти еще со времен 1977 года, когда была вспышка очень тяжелого гриппа H1N1. Когда накопится достаточное количество переболевших, пойдет вакцинация – возможно, тяжелые формы заболевания коронавируса будут сдерживаться", – сказала инфекционист.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейС начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: птичий грипп, вакцинация, свиной грипп, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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