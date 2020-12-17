На вакцинацию украинцев от COVID-19 в госбюджете предусмотрено в шесть раз меньше необходимой суммы – Степанов

На вакцинацию украинцев от коронавируса необходимо 15,1 млрд грн, а в госбюджете на 2021 год на это предусмотрено 2,6 млрд грн, отметил министр здравоохранения.

Степанов заявил, что вакцинировать нужно всех украинцев Фото: Максим Степанов / Facebook

В государственном бюджете Украины не предусмотрено достаточно средств на вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 17 декабря заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается финансирования вакцин. Проведя детальные расчеты, мы получили необходимую сумму, которая должна была быть заложена в бюджете, это 15,1 млрд грн. Но сейчас в бюджете 2021 года на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн. Это почти в шесть раз меньше необходимой суммы", – сказал он.

По словам министра, его ведомство "в экстренном порядке" ищет дополнительные средства на проведение вакцинации. На сегодняшний день на эти цели удалось аккумулировать "до 2,3 млрд грн".

"Это средства в том числе, например, за счет экономии на покупке лекарственных средств", – объяснил Степанов.

Он считает, что вакцинировать от COVID-19 следует всех украинцев.

Степанов напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины, это для 4 млн человек.

О планах начать вакцинацию украинцев 1 марта 2021 года говорил на прошлой неделе и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Глава Минздрава 16 декабря предположил, что этот процесс может начаться в конце марта.

По состоянию на 17 декабря в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, из них 12 047 – за последние сутки. Умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.