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Реализация программы COVAX находится под угрозой срыва – Reuters

На программу Всемирной организации здравоохранения по доставке вакцин от коронавируса в развивающиеся страны COVAX собрали только треть от необходимой суммы, пишет Reuters.

ВОЗ надеется вакцинировать около 1 млрд человек в рамках программы COVAX
ВОЗ надеется вакцинировать около 1 млрд человек в рамках программы COVAX
Фото: EPA

Программа COVAX, предусматривающая вакцинацию от COVID-19 около 1 млрд человек в странах с низким и средним уровнем дохода до конца 2021 года, столкнулась с “очень высоким“ риском провала. Об этом 16 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на внутренние документы Gavi, альянса мировых правительств, фармацевтических компаний, благотворительных и международных организаций, которые вместе с ВОЗ возглавляют программу COVAX.

Главными рисками в отчете называется нехватка средств и вероятность срыва поставок.

Так, ВОЗ оценивала стоимость реализации программы в $7 млрд, однако на данный момент собрано $2,1 млрд. При этом финансовые потребности на COVAX могут вырасти. Всемирная организация здравоохранения исходила из средней стоимости одной дозы вакцины на уровне $5,2 и заключила предварительные контракты на поставку вакцин компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi. Ожидается, что их препараты будут стоить дешевле, чем вакцины Pfizer и Moderna ($18,4–19,2 и $25–37 соответственно), но все три компании столкнулись с задержками в испытаниях, что может привести к проблемам с получением разрешений на использование.

Кроме того, советники Gavi указали на потенциальную опасность срыва поставок из-за особенностей договоров со странами-получателями. В частности, COVAX заключает с фармкомпаниями контракты на предварительную закупку вакцин, которые впоследствии должны оплачиваться донорами или (по возможности) странами-получателями. В то же время в контракте не прописана обязанность получателя выкупить заказанные вакцины: правительства могут отказаться от выполнения договора, если, например, смогут купить препарат на более выгодных условиях.

В случае провала программы люди из стран с низким и средним уровнем дохода могут остаться без доступа к вакцинам от COVID-19 до 2024 года, считают аналитики.

Собеседник в Gavi заверил Reuters, что организация по-прежнему уверена, что COVAX удастся реализовать. Он добавил, что было бы безответственно проводить такое масштабное мероприятие, не оценив риски. 

По информации агентства, отчет о потенциальных проблемах с реализацией COVAX обсуждался на встрече Gavi и ВОЗ 15–17 декабря. 

Программа COVAX, инициированная Всемирной организацией здравоохранения и финансируемая в основном Великобританией и странами ЕС, предусматривает поставку примерно 2 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции в страны с низким и средним уровнем дохода (все одобренные на данный момент вакцины вводятся двумя дозами). В ВОЗ заявляли, что это позволит привить примерно 20% наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции людей в 91 стране мира (в основном в Африке, Азии и Латинской Америке).

Так, Украина в рамках COVAX надеется получить 8 млн доз вакцины, они рассчитаны на иммунизацию 4 млн человек. Первые партии ожидаются ориентировочно в конце марта 2021 года.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Reuters, финансирование, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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