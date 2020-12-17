В Украине вопросом закупки вакцины от COVID-19 занимаются в том числе спецслужбы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских послов работать над тем, чтобы страна в январе получила вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, в этом процессе, кроме дипломатов, задействованы спецслужбы и руководство государства.

Зеленский: Украина пока не входит в число приоритетных 92 стран, которые могут получить вакцину в январе – феврале, но мы над этим очень сильно работаем Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря на видео-конференции с главами украинских дипломатических миссий заявил об острой необходимости обеспечить Украину лицензированной вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы", – заявил президент.

Зеленский, обращаясь к дипломатам, сказал, что информация о том, в каких странах, где уже началась вакцинация, есть излишек вакцин, доступна.

"И нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, а именно – в январе. К сожалению, мы пока не входим в число приоритетных 92 стран, которые могут получить в январе – феврале, но мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас прошу это делать. Включайтесь, все контакты, которые у нас есть, передадим. От вас зависит этот важный результат", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.